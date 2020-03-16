https://static.news.ru/photo/266510ee-675e-11ea-baee-fa163e074e61_660.jpg Фото: alaportofficial/facebook.com

Власти Казахстана приняли решение закрыть границу с Россией из-за введённого в республике режима ЧС в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщают погрануправление ФСБ по Тюменской, Курганской и Челябинской областям.

Проезд на территорию Казахстана будет разрешён только тем, кто возвращается в Россию, членам международных делегаций по приглашению МИД Казахстана.

Также право на пересечение границы имеют работники поездов, экипажи морских судов и самолётов, транзитные пассажиры поездов.

Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство приняло решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения граждан государств.