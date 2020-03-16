Власти Казахстана приняли решение закрыть границу с Россией из-за введённого в республике режима ЧС в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщают погрануправление ФСБ по Тюменской, Курганской и Челябинской областям.
Проезд на территорию Казахстана будет разрешён только тем, кто возвращается в Россию, членам международных делегаций по приглашению МИД Казахстана.
Также право на пересечение границы имеют работники поездов, экипажи морских судов и самолётов, транзитные пассажиры поездов.
Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство приняло решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения граждан государств.
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