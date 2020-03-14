https://static.news.ru/photo/e258dd12-674f-11ea-a6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Российское правительство приняло решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения граждан государств. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Принимаемые меры связаны с распространением коронавируса нового типа. Слова Мишустина о закрытии Россией границы с Белоруссией передаёт ТАСС.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее стало известно, что КПП «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта закроется на две недели. Меры связаны с угрозой распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Пойти на такие жёсткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только пункт «Станица Луганская» пересекают около 15 тыс. лиц. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса сверхвысокая.

Также Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что в будущем страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.

Как передавал NEWS.ru, специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе обсудил по телефону ситуацию с коронавирусом с членом Совета Федерации Григорием Карасиным. Они договорились о закрытии границы между двумя государствами.

Гражданам государств будет запрещено перемещаться между странами. Исключением станут люди, направляющиеся домой из поездки, говорится на сайте грузинского правительства.

Кроме того, РЖД временно останавливают железнодорожное сообщение с Латвией. Курсирование поездов между странами прекратится с 17 марта.

Исходя из информации на 16 марта, в мире более 163 тысяч человек заразились коронавирусом, 6,4 тысячи умерли, более 76 тысяч выздоровели.