Российское правительство приняло решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения граждан государств. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Принимаемые меры связаны с распространением коронавируса нового типа. Слова Мишустина о закрытии Россией границы с Белоруссией
Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.
Ранее стало известно, что КПП «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта закроется на две недели. Меры связаны с угрозой распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Пойти на такие жёсткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только пункт «Станица Луганская» пересекают около 15 тыс. лиц. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса сверхвысокая.
Также Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что в будущем страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.
Как передавал NEWS.ru, специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе обсудил по телефону ситуацию с коронавирусом с членом Совета Федерации Григорием Карасиным. Они договорились о закрытии границы между двумя государствами.
Гражданам государств будет запрещено перемещаться между странами. Исключением станут люди, направляющиеся домой из поездки,
Кроме того, РЖД временно останавливают железнодорожное сообщение с Латвией. Курсирование поездов между странами прекратится с 17 марта.
Исходя из информации на 16 марта, в мире более 163 тысяч человек заразились коронавирусом, 6,4 тысячи умерли, более 76 тысяч выздоровели.
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