https://static.news.ru/photo/d7d76564-66de-11ea-93cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

КПП «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта 2020 года закроется на две недели. Меры связаны с угрозой распространения коронавируса нового типа (COVID-19).

Пойти на такие жёсткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ «Станица Луганская» пересекают около 15 тыс. лиц. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса <...> сверхвысокая, — приводит слова главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая официальный сайт ведомства.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявили в Черновцах 3 марта. Позже подозрения на инфекцию диагностировали у 20 жителей страны, однако у 16 человек анализы оказались отрицательными, исследование остальных образцов продолжается.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.