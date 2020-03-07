https://static.news.ru/photo/ba96465a-6094-11ea-b5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Результаты проверок 16 из 20 украинцев, которые были отобраны в связи с подозрением на коронавирус, оказались отрицательными. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на министерство здравоохранения Украины.

Исследование 16 образцов закончено, положительных на Covid-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются, — говорится в сообщении ведомства.

С начала 2020 года в вирусологической референс лаборатории ЦОС поступило 27 сообщений о подозрении на новый вид коронавируса. Из них оказался положительным только один.

NEWS.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом был выявлен 3 марта в украинских Черновцах. За пределами страны первый случай заражения среди украинцев зарегистрирован в Кремоне. Коронавирус подхватила 26-летняя девушка. Она находится в больнице Неаполя.