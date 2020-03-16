https://static.news.ru/photo/9007d9a4-677d-11ea-933b-fa163e074e61_660.jpg Фото: zvartnots.official/facebook.com

Москва и Ереван договорились об ограничении пассажироперевозок на две недели. При этом гражданам России и Армении будет предоставлена возможность возвращения на родину.

Процесс грузовых перевозок между двумя странами будет обеспечен в полном объёме. Такой договорённости в ходе телефонного разговора достигли премьер Армении Никол Пашинян и его российский коллега Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства республики.

В Армении коронавирус был выявлен у ребёнка школьного возраста. Юный пациент был госпитализирован, а его учителей и одноклассников отправили в карантин, писал NEWS.ru.