Москва и Ереван договорились об ограничении пассажироперевозок на две недели. При этом гражданам России и Армении будет предоставлена возможность возвращения на родину.
Процесс грузовых перевозок между двумя странами будет обеспечен в полном объёме. Такой договорённости в ходе телефонного разговора достигли премьер Армении Никол Пашинян и его российский коллега Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства республики.
В Армении коронавирус был выявлен у ребёнка школьного возраста. Юный пациент был госпитализирован, а его учителей и одноклассников отправили в карантин, писал NEWS.ru.
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