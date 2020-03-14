https://static.news.ru/photo/57ff1658-66a6-11ea-94ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Look Press

Коронавирус нового типа (COVID-19) впервые обнаружили в Армении у ребёнка, рассказала пресс-секретарь Минздрава республики Алина Никогосян.

Один из случаев коронавируса, выявленный 14 марта, обнаружен у ребёнка школьного возраста, — написала чиновница на своей странице в социальной странице в Facebook.

Она добавила, что юного пациента госпитализировали, его одноклассников и учителей поместили на карантин. В стране, по данным Еревана, подтвердились 20 случаев заражения COVID-19. В начале марта 2020 года Армения сообщила, что вернётся к визовому режиму с Ираном из-за распространения коронавируса.

Вспышка инфекции началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чрезвычайное положение вводится в Казахстане на месяц из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Соответствующий документ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев. При руководителе государства также создадут государственную комиссию по обеспечению режима ЧП.