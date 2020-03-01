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Из-за вспышки COVID-19 Армения в течение пяти дней вернётся к визовому режиму с Ираном. Данная мера будет носить временный характер, сообщил премьер страны Никол Пашинян.

Он также рассказал, что члены межведомственной комиссии по предотвращению распространения вирусной инфекции призывают население ограничить поездки в Турцию и Италию. Пашинян отметил, что проект соответствующего постановления правительства будет подготовлен 2 марта.

Мы намерены продлить и ужесточить ограничения на армяно-иранской границе. Мы начнём процесс временного восстановления визового режима с Ираном, — цитирует политика Sputnik Армения.

Первым инфицированным коронавирусом в Армении стал 29-летний мужчина, вернувшийся из Тегерана в конце февраля. Изначально у него не было никаких симптомов заражения, но потом он обратился к медикам с жалобами на состояние здоровья. Тест на наличие в организме нового типа вируса дал положительный результат. Состояние пациента медики оценивают как удовлетворительное, писал NEWS.ru.