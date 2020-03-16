https://static.news.ru/photo/cfc715ee-677f-11ea-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лоукостер «Победа» с 18 марта приостановит полёты в Черногорию из-за коронавируса. Из-за пандемии правительство страны решило запретить въезд иностранных граждан.

Всем клиентам отменённых рейсов из Москвы в Тиват и обратно с датами вылета в период с 18 марта по 15 апреля 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объёме, — говорится в сообщении компании.

Авиасообщение ограничено по всему миру. Из международных направлений у лоукостера сейчас остались рейсы в Дубай (ОАЭ), Гюмри (Армения), Стамбул, Анталью и Аланию (Турция).

В ближайшее время «Аэрофлот» приостановит сообщение с Прагой (с 20 марта по 30 апреля 2020 года), с Барселоной (с 21 марта по 30 апреля 2020 года), с Осло (с 18 марта по 30 апреля 2020 года).

В марте ещё один российский крупный перевозчик — «Уральские авиалинии» — отменил рейсы в несколько стран. Полёты приостановили во Францию, Италию, Израиль, Испанию, Китай, Индию и Таиланд. Меры связаны с неблагополучной обстановкой в указанных государствах из-за пандемии коронавируса нового типа, а также из-за въездных ограничений, принятых властями РФ и руководством других стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.