https://static.news.ru/photo/162b89a6-66d7-11ea-a21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Эстонии рассмотрят возможность снизить налоги для поддержки местной экономики на фоне обвала мировых рынков, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Проект направят парламенту страны.

Таллин собирается переработать акцизы на газ, электричество и топливо. Кроме того, чиновникам нужно обдумать рефинансирование кредитов и отсрочку уплаты налогов, считает глава финансовой комиссии парламента Айвар Кокк.

По предварительным данным, в республике зафиксировали 135 заражённых COVID-19, пишет РИА Новости.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что в будущем страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.

В этот же день, 15 марта, о закрытии авиа- и автодорожного сообщения с другими странами заявило руководство Узбекистана.