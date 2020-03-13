https://static.news.ru/photo/159f32d8-653a-11ea-a889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» решила отменить рейсы во Францию, Италию, Израиль, Испанию, Китай, Индию и Таиланд. Перевозчик предложил вернуть билеты без штрафов.

Меры связаны с неблагополучной обстановкой в указанных государствах из-за пандемии коронавируса нового типа, а также из-за въездных ограничений, принятых властями РФ и руководством других стран, говорится на сайте предприятия. Убраны из расписания вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Казани, Красноярска, Владивостока и Иркутска.

11 марта аналогичные меры принял «Аэрофлот». Транспортный гигант временно сократил количество рейсов в Германию, Францию и Испанию. Ограничения продлятся с 13 марта по 30 апреля.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения. На данный момент есть данные о 45 заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.