https://static.news.ru/photo/55de2b98-6787-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила об изменениях в расписании ЕГЭ. Она заявила, что дата досрочной сдачи экзаменов будет перенесена. Её определят в ближайшее время.

Несмотря на распространение коронавируса, Рособрнадзор намерен провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) и выпускные экзамены для девятиклассников (ОГЭ) по расписанию. Однако в пунктах проведения экзаменов могут быть приняты дополнительные профилактические меры.

NEWS.ru ранее писал, что режиссёр Никита Михалков назвал ЕГЭ разрушительным злом для мозга подростков. Он также считает экзамен «национальной трагедией».