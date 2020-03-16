Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила об изменениях в расписании ЕГЭ. Она заявила, что дата досрочной сдачи экзаменов будет перенесена. Её определят в ближайшее время.
Несмотря на распространение коронавируса, Рособрнадзор намерен провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) и выпускные экзамены для девятиклассников (ОГЭ) по расписанию. Однако в пунктах проведения экзаменов могут быть приняты дополнительные профилактические меры.
NEWS.ru ранее писал, что режиссёр Никита Михалков назвал ЕГЭ разрушительным злом для мозга подростков. Он также считает экзамен «национальной трагедией».
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