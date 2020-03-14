https://static.news.ru/photo/c4829d98-65d1-11ea-a328-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система Единого госэкзамена лишает школьников стимула действительно учиться и что-либо запоминать. Такое мнение высказал режиссёр Никита Михалков, который нелестно отозвался о российской системе образования.

Он привёл в пример произведение Льва Толстого «Война и мир». Одна из девочек, по его словам, ответила, что книгу написал Иван Тургенев.

Я считаю, что ЕГЭ — это абсолютно разрушительное дело. Когда дети, молодые люди не пишут сочинений и диктантов, а вписывают буквы в квадратики ответов, им даже неважен смысл вопроса. Он «а», «б» вставил, попал — не попал, — сказал Михалков в интервью «АиФ».

Экзамен в его нынешнем виде «усыпляет» мозг подростков, многие из которых, как считает режиссёр, не имеют собственной точки зрения. Это национальная трагедия, подчеркнул Михалков.

По его мнению, человек должен слышать, «как шелестят странички». При этом отметил, что далеко не все разделяют его точку зрения.

Ранее NEWS.ru писал, что, несмотря на эпидемию коронавируса, Рособрнадзор намерен провести выпускные экзамены по расписанию. В ведомстве следят за ситуацией и в случае необходимости пообещали принять «дополнительные решения».