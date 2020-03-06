https://static.news.ru/photo/1f62c714-5fa2-11ea-a26c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рособрнадзор намерен провести единые государственные экзамены (ЕГЭ) и выпускные экзамены для девятиклассников (ОГЭ) по расписанию. В ведомстве следят за ситуацией с распространением коронавируса и в случае необходимости пообещали принять «дополнительные решения».

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2020 года ведётся в штатном режиме, проведение экзаменов планируется в предусмотренные расписанием сроки, — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве добавили, что в пунктах проведения экзаменов могут быть приняты дополнительные профилактические меры в связи с распространением коронавируса.

Как писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян верить только официальным данным о числе заболевших коронавирусом в России. Она подчеркнула, что распространение фейковых новостей о якобы большом количестве заражённых «может быть опаснее самого коронавируса». По её словам, ситуацию с распространением этого заболевания контролируют президент, правительство и Совбез РФ и для россиян сейчас нет причин для беспокойства.

По данным на 6 марта, коронавирус выявлен у более чем 98 тысяч человек по всему миру, 3,3 тысячи заболевших умерли, более 55 тысяч — выздоровели.