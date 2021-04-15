Кабмин утвердил меры поддержки туротрасли

https://static.news.ru/photo/db94de74-9df7-11eb-8b3e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с ограничением полётов в Турцию кабмин утвердил дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Премьер-министр Михаил Мишустин продлил использование средств фонда персональной ответственности для выплат туристам за несостоявшиеся из-за пандемии туры.

Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма, — цитирует ТАСС сообщение кабмина.

Отмечается, что среди них — уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности, пролонгация отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров. Компании будут платить ежегодные взносы в этот фонд в сокращённом размере — 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Перечислить средства разрешается до 15 апреля следующего года.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в ходе брифинга в Доме правительства, что Россия временно приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В Турцию будут летать два рейса в неделю: из Москвы в Стамбул и обратно, а также вывозные. Вице-премьер подчеркнула, что авиасообщение с этими странами возобновится, когда ситуация с коронавирусом в них стабилизируется, писал NEWS.ru.