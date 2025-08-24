Кабачковые оладьи с творогом! Самый вкусный и необычный рецепт за 7 минут!

Оладьи из кабачков с творогом: нежность и польза в каждой ложке. Если вы ищете блюдо, которое объединяет в себе невероятный вкус, пользу для здоровья и простоту приготовления, эти оладьи станут идеальным рецептом! Они получаются такими нежными и воздушными, что исчезают со стола мгновенно. А еще их смело можно назвать ПП-рецептом — особенно если готовить без масла на антипригарной сковороде. Это прекрасный способ накормить семью вкусным и питательным обедом или ужином без лишних хлопот.

Возьмите 700 граммов молодых кабачков, вымойте их и натрите на крупной терке. Посолите одной чайной ложкой соли и оставьте на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок. Затем тщательно отожмите жидкость — это важно для того, чтобы оладьи не разваливались. Добавьте к кабачкам 150 граммов творога, два яйца и 70 граммов муки. Приправьте черным молотым перцем по вкусу и тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно получиться густым, но пластичным.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла (или готовьте без масла, если придерживаетесь ПП). Столовой ложкой выкладывайте тесто на сковороду, формируя аккуратные оладушки. Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте оладьи горячими, с ложкой сметаны или чесночным соусом. Они хороши и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу или свежим овощам. Нежные, сочные и полезные — эти оладьи точно покорят ваше сердце!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.