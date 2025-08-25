Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:30

Кабачковые лодочки под сырным соусом: вкуснятина из доступных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные лодочки из кабачков с фаршем под сырным соусом — это сочное и ароматное блюдо. Кабачок впитывает соки фарша, становясь невероятно нежным, а сырный соус добавляет насыщенный сливочный вкус.

Для приготовления возьмите 2 молодых кабачка, 300 г мясного фарша, 1 луковицу, 1 морковь, 100 г сыра, 200 мл сливок, 2 ст. л. томатной пасты, специи по вкусу. Кабачки разрежьте вдоль, выньте мякоть, оставив стенки толщиной 1 см. Лук и морковь обжарьте, добавьте фарш, томатную пасту и мякоть кабачков, тушите 10 минут. Начините лодочки фаршем, выложите в форму. Смешайте сливки с тертым сыром, залейте лодочки. Запекайте 30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте горячими, посыпав зеленью. Эта вкуснятина из доступных и самых простых продуктов покорит даже самых привередливых.

Ранее стало известно, как приготовить куриную грудку в сладком соусе: диетическое блюдо на 160 ккал и 25 г белка.

кабачки
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур
«Я не хочу»: Трамп объяснил желание «избавиться» от Пентагона
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.