Кабачковые лодочки под сырным соусом: вкуснятина из доступных продуктов

Нежные лодочки из кабачков с фаршем под сырным соусом — это сочное и ароматное блюдо. Кабачок впитывает соки фарша, становясь невероятно нежным, а сырный соус добавляет насыщенный сливочный вкус.

Для приготовления возьмите 2 молодых кабачка, 300 г мясного фарша, 1 луковицу, 1 морковь, 100 г сыра, 200 мл сливок, 2 ст. л. томатной пасты, специи по вкусу. Кабачки разрежьте вдоль, выньте мякоть, оставив стенки толщиной 1 см. Лук и морковь обжарьте, добавьте фарш, томатную пасту и мякоть кабачков, тушите 10 минут. Начините лодочки фаршем, выложите в форму. Смешайте сливки с тертым сыром, залейте лодочки. Запекайте 30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте горячими, посыпав зеленью. Эта вкуснятина из доступных и самых простых продуктов покорит даже самых привередливых.

