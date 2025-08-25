Вкуснее лечо! Кабачки «Пальчики оближешь» с овощами в томатном маринаде

Если вы ищете замену традиционному лечо, но хотите чего-то более нежного и оригинального, этот рецепт создан для вас! Этот салат из кабачков и овощей в томатном маринаде поражает гармонией вкусов — нежность кабачков, сладость моркови, пикантность лука и легкая кислинка томатного соуса. Идеальная заготовка для тех, кто ценит насыщенные вкусы и аппетитный аромат летних овощей.

Возьмите 1,5 килограмма молодых кабачков, вымойте их и нарежьте кубиками среднего размера. 300 граммов моркови натрите на крупной терке, 300 граммов болгарского перца нарежьте соломкой, 300 граммов лука — полукольцами, а 300 граммов помидоров — дольками.

В глубокой кастрюле приготовьте маринад: смешайте 350 миллилитров воды, 80 граммов сахара, 1 столовую ложку соли, 60 граммов томатной пасты и 120 миллилитров растительного масла. Доведите до кипения, помешивая. Выложите в кипящий маринад кабачки и варите 20–25 минут на среднем огне.

Добавьте остальные овощи, аккуратно перемешайте и тушите еще 20 минут до мягкости овощей. Влейте 70 миллилитров уксуса, проварите еще 5 минут и снимите с огня. Горячий салат разложите по стерильным банкам, закатайте крышками и укутайте до полного остывания. Эта заготовка станет вашим любимым дополнением к гарнирам и мясу!

