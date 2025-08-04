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04 августа 2025 в 15:40

Кабачковая икра, которая взорвет ваши вкусовые рецепторы, — что не так?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабачковая икра — классика советской кухни, но повторить вкус из магазина или бабушкиной кухни получается не всегда. Часто икра выходит жидкой, безвкусной или напоминает обычное пюре с томатами. Почему так происходит? Канал «В саду у Валентинки» выделил три основные ошибки, которые портят вкус и текстуру этого блюда.

Первая ошибка — неправильное измельчение кабачков.

Лучше нарезать кабачки кубиками и немного потушить вместе с морковью и луком. Слишком сильное пюрирование блендером или мясорубкой добавляет лишнюю влагу, а натирание на терке делает массу неоднородной. После тушения овощи можно пробить блендером или протереть через сито и проварить еще 5 минут.

Вторая ошибка — неправильное добавление уксуса и чеснока.

Уксус превращает икру в маринад, а чеснок должен томиться вместе с овощами, чтобы вкус был мягким и гармоничным, а не резким.

Третья ошибка — долгая варка икры.

Не стоит варить кабачки часами — лучше слить лишнюю жидкость и довести икру до нужной густоты.

Итоговый совет:

  • Нарезать кабачки кубиками.
  • Потушить 10 минут с морковью и луком.
  • Сделать пюре и вернуть в кастрюлю.
  • Дать закипеть и снять с огня.

Также стоит не жалеть масла: томленные в масле овощи раскрывают вкус гораздо лучше, чем просто вареные.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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