Кабачковая икра, которая взорвет ваши вкусовые рецепторы, — что не так?

Кабачковая икра — классика советской кухни, но повторить вкус из магазина или бабушкиной кухни получается не всегда. Часто икра выходит жидкой, безвкусной или напоминает обычное пюре с томатами. Почему так происходит? Канал «В саду у Валентинки» выделил три основные ошибки, которые портят вкус и текстуру этого блюда.
Первая ошибка — неправильное измельчение кабачков.
Лучше нарезать кабачки кубиками и немного потушить вместе с морковью и луком. Слишком сильное пюрирование блендером или мясорубкой добавляет лишнюю влагу, а натирание на терке делает массу неоднородной. После тушения овощи можно пробить блендером или протереть через сито и проварить еще 5 минут.
Вторая ошибка — неправильное добавление уксуса и чеснока.
Уксус превращает икру в маринад, а чеснок должен томиться вместе с овощами, чтобы вкус был мягким и гармоничным, а не резким.
Третья ошибка — долгая варка икры.
Не стоит варить кабачки часами — лучше слить лишнюю жидкость и довести икру до нужной густоты.
Итоговый совет:
- Нарезать кабачки кубиками.
- Потушить 10 минут с морковью и луком.
- Сделать пюре и вернуть в кастрюлю.
- Дать закипеть и снять с огня.
Также стоит не жалеть масла: томленные в масле овощи раскрывают вкус гораздо лучше, чем просто вареные.
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