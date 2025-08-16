Кабачки в яичном кляре: готовятся за 15 минут, съедаются еще быстрее

Жареные в яичном кляре кабачки — это хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная сладковатая мякоть внутри, подчеркнутая пикантностью чеснока и пряных трав. Готовятся они за 15 минут, съедаются еще быстрее!

Для приготовления нарежьте 2 средних кабачка кружочками толщиной 0,5 см, посолите и оставьте. Приготовьте кляр: взбейте 3 яйца с 3 ст. л. муки, 2 измельченными зубчиками чеснока, щепоткой соли и перца, 1 ч. л. сушеного укропа. Обмакните кружочки кабачков в кляр и обжарьте на разогретом растительном масле (слоем 0,5 см) по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте горячими с чесночным соусом или сметаной — эти хрустящие кружочки хороши как самостоятельная закуска или гарнир к мясу. Простота приготовления и потрясающий вкус делают это блюдо идеальным для летнего меню!

