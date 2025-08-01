Кабачки в хрустящем кляре с чесночным соусом! Сколько ни жарь, все мало! Нежные кабачки в золотистой корочке с ароматными травами — идеальная легкая закуска или гарнир. А пикантный сметанный соус сделает блюдо еще вкуснее!
Ингредиенты:
- кабачок (молодой) — 1 шт. (около 300 г);
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- мука — 3 ст. л.;
- твердый сыр — 50 г;
- соль — щепотка;
- панировочные сухари — 100 г;
- сушеные травы (прованские/итальянские) — 1 ч. л.
Для соуса:
- сметана — 3 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Кабачок нарезаем кружочками толщиной 0,5 см. Если кожура жесткая — очищаем.
- Готовим кляр: смешиваем яйцо, сметану, муку, соль и травы. Добавляем натертый сыр.
- Обмакиваем каждый кружок кабачка в кляр, затем — в сухари и обжариваем на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон (по 2–3 минуты).
- Для соуса смешиваем сметану с пропущенным через пресс чесноком и солью.
Ранее мы готовили котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно.