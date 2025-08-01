Кабачки в хрустящем кляре с чесночным соусом! Сколько ни жарь, все мало

Кабачки в хрустящем кляре с чесночным соусом! Сколько ни жарь, все мало

Кабачки в хрустящем кляре с чесночным соусом! Сколько ни жарь, все мало! Нежные кабачки в золотистой корочке с ароматными травами — идеальная легкая закуска или гарнир. А пикантный сметанный соус сделает блюдо еще вкуснее!

Ингредиенты:

кабачок (молодой) — 1 шт. (около 300 г);

яйцо — 1 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

твердый сыр — 50 г;

соль — щепотка;

панировочные сухари — 100 г;

сушеные травы (прованские/итальянские) — 1 ч. л.

Для соуса:

сметана — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Кабачок нарезаем кружочками толщиной 0,5 см. Если кожура жесткая — очищаем. Готовим кляр: смешиваем яйцо, сметану, муку, соль и травы. Добавляем натертый сыр. Обмакиваем каждый кружок кабачка в кляр, затем — в сухари и обжариваем на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон (по 2–3 минуты). Для соуса смешиваем сметану с пропущенным через пресс чесноком и солью.

Ранее мы готовили котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно.