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01 августа 2025 в 06:00

Кабачки в хрустящем кляре с чесночным соусом! Сколько ни жарь, все мало

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки в хрустящем кляре с чесночным соусом! Сколько ни жарь, все мало! Нежные кабачки в золотистой корочке с ароматными травами — идеальная легкая закуска или гарнир. А пикантный сметанный соус сделает блюдо еще вкуснее!

Ингредиенты:

  • кабачок (молодой) — 1 шт. (около 300 г);
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • твердый сыр — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • сушеные травы (прованские/итальянские) — 1 ч. л.

Для соуса:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачок нарезаем кружочками толщиной 0,5 см. Если кожура жесткая — очищаем.
  2. Готовим кляр: смешиваем яйцо, сметану, муку, соль и травы. Добавляем натертый сыр.
  3. Обмакиваем каждый кружок кабачка в кляр, затем — в сухари и обжариваем на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон (по 2–3 минуты).
  4. Для соуса смешиваем сметану с пропущенным через пресс чесноком и солью.

Ранее мы готовили котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно.

кабачки
простой рецепт
овощи
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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