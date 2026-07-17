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17 июля 2026 в 21:28

Кабачки соседям больше не раздаю, объединяю с яйцами и подаю на завтрак хрустящий мегадраник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Попробовав раз приготовить этот драник-гигант, у вас больше не возникнет вопроса, куда деть и кому раздать кабачки. Это настолько вкусно, что хочется есть каждый день на завтрак, полдник или просто с чаем.

Вам понадобится крупный кабачок, 3 куриных яйца, 4-5 ст. л. муки, соль, свежемолотый черный перец, щепотка паприки и сухого чеснока для аромата. Кабачок натрите на крупной терке, слегка подсолите и оставьте на 5 минут, затем тщательно отожмите из него лишнюю жидкость. В отдельной посуде взбейте яйца с солью и специями, влейте к кабачку, добавьте муку и перемешайте до однородного густого теста, которое не растекается. Разогрейте сковороду с маслом, выложите всю массу, разровняйте лопаткой и жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут до румянца, затем переверните и жарьте еще 4-5 минут без крышки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в действии. Порадовало, что лепешка не разваливается, держит форму, но остается воздушной. Совет: добавьте в тесто 50 г тертого твердого сыра и мелко рубленного свежего укропа — зелень придаст яркий аромат, а сыр усилит хруст.

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Проверено редакцией
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