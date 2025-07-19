Кабачки против картошки: кто кого в супе-пюре?

Если вы все еще думаете, что овощные супы — это скучно, попробуйте этот суп-пюре из кабачков и картофеля. Бархатистый, сливочный и с легкой остринкой, он собирает за столом и детей, и взрослых — никто не откажется от добавки. А хрустящие сухарики с чесноком и паприкой добавляют аппетитный контраст. Готовить просто и быстро — идеальный вариант для ужина в будни.
Что понадобится (на 6 порций)
- Кабачок — 2 шт.
- Картофель — 4 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливки 20% — 200 мл
- Вода — 800 мл
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Хлеб — 300 г
- Чесночный порошок — 1 ч. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Мускатный орех — 1 ч. л.
- Соль и черный перец — по вкусу
Как готовить
Подготовка
Выберите свежие, молодые кабачки и картофель, не берите черствый хлеб — только свежий или слегка подсушенный. Сливки — не ниже 20% жирности, чтобы суп получился действительно нежным.
Овощи
- Лук нарежьте полукольцами, морковь — кубиками или натрите на крупной терке, чеснок измельчите.
- В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, обжарьте лук, морковь и чеснок 3–4 минуты.
- Добавьте нарезанные кубиками кабачки, жарьте еще 5 минут.
- Очистите картофель, нарежьте кубиками и отправьте к овощам, обжарьте еще 5 минут.
Варим
Залейте овощи горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрыла их на пару сантиметров. Добавьте соль, перец, мускатный орех. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 20–25 минут, пока овощи не станут мягкими.
Сухарики
- Пока суп варится, хлеб нарежьте кубиками по 1 см.
- В миске смешайте масло, чесночный порошок, паприку и соль. Перемешайте с хлебом, чтобы каждый кусочек пропитался.
- Разогрейте духовку до 180 °C, выложите хлеб на противень с пергаментом и запекайте 10–12 минут до золотистой корочки, пару раз перемешав.
Доводим до идеала
- Когда овощи сварятся, дайте супу постоять 5–7 минут. Пробейте блендером до однородности, при необходимости добавьте горячую воду или бульон для нужной густоты.
- Влейте теплые сливки, перемешайте и прогрейте на слабом огне 3–4 минуты, не кипятите. Попробуйте и при необходимости досолите.
Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сухариками, зеленью и щепоткой свежемолотого перца.
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