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19 июля 2025 в 07:05

Кабачки против картошки: кто кого в супе-пюре?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы все еще думаете, что овощные супы — это скучно, попробуйте этот суп-пюре из кабачков и картофеля. Бархатистый, сливочный и с легкой остринкой, он собирает за столом и детей, и взрослых — никто не откажется от добавки. А хрустящие сухарики с чесноком и паприкой добавляют аппетитный контраст. Готовить просто и быстро — идеальный вариант для ужина в будни.

Что понадобится (на 6 порций)

  • Кабачок — 2 шт.
  • Картофель — 4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Вода — 800 мл
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Хлеб — 300 г
  • Чесночный порошок — 1 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Мускатный орех — 1 ч. л.
  • Соль и черный перец — по вкусу

Как готовить

Подготовка

Выберите свежие, молодые кабачки и картофель, не берите черствый хлеб — только свежий или слегка подсушенный. Сливки — не ниже 20% жирности, чтобы суп получился действительно нежным.

Овощи

  1. Лук нарежьте полукольцами, морковь — кубиками или натрите на крупной терке, чеснок измельчите.
  2. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, обжарьте лук, морковь и чеснок 3–4 минуты.
  3. Добавьте нарезанные кубиками кабачки, жарьте еще 5 минут.
  4. Очистите картофель, нарежьте кубиками и отправьте к овощам, обжарьте еще 5 минут.

Варим

Залейте овощи горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрыла их на пару сантиметров. Добавьте соль, перец, мускатный орех. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 20–25 минут, пока овощи не станут мягкими.

Сухарики

  1. Пока суп варится, хлеб нарежьте кубиками по 1 см.
  2. В миске смешайте масло, чесночный порошок, паприку и соль. Перемешайте с хлебом, чтобы каждый кусочек пропитался.
  3. Разогрейте духовку до 180 °C, выложите хлеб на противень с пергаментом и запекайте 10–12 минут до золотистой корочки, пару раз перемешав.

Доводим до идеала

  1. Когда овощи сварятся, дайте супу постоять 5–7 минут. Пробейте блендером до однородности, при необходимости добавьте горячую воду или бульон для нужной густоты.
  2. Влейте теплые сливки, перемешайте и прогрейте на слабом огне 3–4 минуты, не кипятите. Попробуйте и при необходимости досолите.

Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сухариками, зеленью и щепоткой свежемолотого перца.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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