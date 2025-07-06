Спагетти с креветками: сливочное объедение для души и желудка

Итальянская кухня — это всегда праздник вкуса! Простые ингредиенты превращаются в нечто волшебное, стоит лишь добавить немного любви. Сегодня поделюсь своим любимым рецептом — нежными спагетти с креветками в сливочном соусе.
Это блюдо готовится быстро, но вкус у него — будто из ресторана! Главное — взять хорошие сливки и свежие креветки. И не забудьте белое вино — оно придаст соусу изысканную нотку.
Ингредиенты
- Спагетти — 300 г
- Креветки — 300 г
- Сливки (30%) — 200 мл
- Белое вино — 50 мл
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое и сливочное масло — по 1 ст. л.
- Петрушка, базилик — по горсти
- Соль, перец — по вкусу
Обжарьте лук и чеснок, добавьте креветки, затем вино и сливки. Потушите 5 минут, смешайте с отваренными спагетти и зеленью. Подавайте с черри и пармезаном — восторг гарантирован!
Духовка сломалась, а так хочется настоящей лазаньи? Не проблема! Оказывается, это итальянское чудо можно приготовить даже на обычной плите. Главное — знать несколько хитростей, которыми я с вами поделюсь.