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06 июля 2025 в 18:17

Спагетти с креветками: сливочное объедение для души и желудка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Итальянская кухня — это всегда праздник вкуса! Простые ингредиенты превращаются в нечто волшебное, стоит лишь добавить немного любви. Сегодня поделюсь своим любимым рецептом — нежными спагетти с креветками в сливочном соусе.

Это блюдо готовится быстро, но вкус у него — будто из ресторана! Главное — взять хорошие сливки и свежие креветки. И не забудьте белое вино — оно придаст соусу изысканную нотку.

Ингредиенты

  • Спагетти — 300 г
  • Креветки — 300 г
  • Сливки (30%) — 200 мл
  • Белое вино — 50 мл
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое и сливочное масло — по 1 ст. л.
  • Петрушка, базилик — по горсти
  • Соль, перец — по вкусу

Обжарьте лук и чеснок, добавьте креветки, затем вино и сливки. Потушите 5 минут, смешайте с отваренными спагетти и зеленью. Подавайте с черри и пармезаном — восторг гарантирован!

Духовка сломалась, а так хочется настоящей лазаньи? Не проблема! Оказывается, это итальянское чудо можно приготовить даже на обычной плите. Главное — знать несколько хитростей, которыми я с вами поделюсь.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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