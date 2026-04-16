К ужину за 5 минут готовлю обалденный салат со свеклой: не винегрет, а вкуснее и интереснее

Беру свеклу, жареный лук и маринованные огурцы — и за 5 минут строгаю салат, который получается сочнее винегрета и готовится без лишних хлопот. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или как дополнение к мясу и гарнирам.

Получается обалденная вкуснятина: нежная свекла, хрустящие огурцы и ароматный жареный лук, который заменяет заправку и делает салат сочным и насыщенным. Для приготовления вам понадобится: 2 вареные свеклы, 1 луковица, 150 г маринованных огурцов, соль и перец по вкусу.

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Свеклу и огурцы нарежьте небольшими кубиками. Смешайте все в миске, посолите и поперчите. Жареный лук придает салату сочность и аромат, поэтому дополнительная заправка не нужна. Подавайте к картофелю, гречке или мясу. Этот салат станет вашим любимым быстрым блюдом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.