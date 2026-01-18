К этим отбивным не нужно подавать нож: маринад, который сделает куриную грудку мягкой

К этим отбивным не нужно подавать нож: маринад, который сделает куриную грудку мягкой

К этим отбивным не нужно подавать нож! Рассказываем рецепт маринада, который сделает куриную грудку мягкой. Он буквально «растворяет» жесткие волокна мяса, делая его сочным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобятся: 2 крупные куриные грудки (филе, около 500–600 г), 3 ст. л. средней горчицы (не острой, можно дижонской), 2 ст. л. сметаны или майонеза (для сочности), 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка по вкусу, мука или панировочные сухари для обваливания (по желанию), растительное масло для жарки. Куриные грудки промойте, обсушите. Положите каждую между двумя листами пищевой пленки и аккуратно отбейте молоточком до толщины около 1 см. В глубокой миске смешайте горчицу, сметану (или майонез), пропущенный через пресс чеснок, соль и все специи до однородности. Каждую отбитую пластинку обильно смажьте маринадом с двух сторон, сложите в контейнер или миску, накройте и уберите в холодильник минимум на 30 минут, а лучше — на 2–3 часа.

Перед жаркой можно слегка обвалять отбивные в муке для более хрустящей корочки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите отбивные и жарьте по 4–5 минут с каждой стороны до красивой золотистой корочки и полной готовности мяса.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные зразы с сочной начинкой из фарша.