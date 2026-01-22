К чаю или просто так: «носочки» с повидлом. Раскатала, защипнула — и на столе солнышко в тарелке

К чаю или просто так: «носочки» с повидлом. Раскатала, защипнула — и на столе солнышко в тарелке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для мгновенного десерта, когда душа просит чего-то домашнего и сладкого.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое, нежное песочное тесто с хрустящими краешками и сладкая, ароматная начинка из густого повидла, которая слегка карамелизуется в духовке.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли, густое повидло или джем (абрикосовое, яблочное), 1 желток для смазки. Масло нарежьте кубиками. Смешайте муку с сахаром и солью, добавьте масло и порубите ножом до состояния крошки. Добавьте яйцо и быстро замесите тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 4–5 мм. Нарежьте на квадраты или прямоугольники. На центр каждой заготовки выложите чайную ложку повидла. Сложите тесто пополам по диагонали или уголком, плотно защипните края. Выложите «носочки» на противень с пергаментом, смажьте взбитым желтком для румяности. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть — и можно наслаждаться!

