«Было вскрытие»: раскрыты причины смерти россиянки Хованской в США

В США завершились поиски попавшей в Сиэтле россиянки Натальи Хованской, пишет «КП-Петербург» со ссылкой на заявление ее отца Павла Хованского. По его словам, полиция обнаружила бездыханное тело 39-летней женщины в квартире. По предварительной информации, россиянка скончалась от сердечного приступа.

Поиски прекращены. Позвонили из посольства и сообщили, что Наташа мертва. Сердечный приступ. Было вскрытие тела. Муж — ни при чем. Я понимаю, конечно, что это может быть отписка, и полицейские не хотят расследовать дело, избрали самый легкий путь. Но уже ничего не сделать. Это чужая страна. Приходится верить их выводам на слово, — рассказал мужчина.

Ранее гражданка России пропала в США после телефонного разговора с родителями и ее семья подозревала супруга. Известно, что 39-летняя Наталья исчезла 1 января. Перед этим она разговаривала с родными и сказала, что хочет сходить в магазин, затем женщина перестала выходить на связь. Осенью 2она сообщила родителям о намерении развестись с мужем-американцем.