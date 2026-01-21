Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Мои банановые блины — отличный способ спасти переспелые фрукты

Мои банановые блины — отличный способ спасти переспелые фрукты
Приготовление вкусных блинов из переспелых бананов позволяет использовать фрукты, которые уже не подходят для свежего употребления. Для теста потребуется два крупных очень мягких банана, 200 мл молока или кефира, одно яйцо, 150 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и столовая ложка сахара (по желанию).

Бананы очищают от кожуры и разминают в глубокой миске до состояния однородного пюре. К банановой массе добавляют яйцо, молоко или кефир, сахар и соль. Все тщательно перемешивают венчиком или вилкой. Муку просеивают вместе с разрыхлителем и всыпают в жидкую основу. Замешивают однородное тесто средней густоты, напоминающее по консистенции густую сметану.

Сковороду хорошо разогревают и слегка смазывают растительным маслом (можно использовать кисточку или бумажную салфетку). Тесто выливают половником, формируя блинчики среднего размера. Жарят на среднем огне до появления пузырьков на поверхности и подрумянивания нижней стороны, затем аккуратно переворачивают и доводят до готовности.

Готовые банановые блины получаются мягкими, сладковатыми и очень ароматными. Их подают горячими, полив медом, сгущенным молоком, сиропом или свежими ягодами. Такие блины из переспелых бананов являются удачным способом сократить пищевые отходы и порадовать семью необычным десертом или завтраком.

Ранее мы поделились рецептом пиццы на кефире.

