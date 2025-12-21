Изысканно и без хлопот. Волованы с муссом из шпрот и укропом. Идеально к вину и игристому

Эта закуска — настоящая находка для праздничного приема, когда хочется удивить гостей не только вкусом, но и элегантным видом, не проводя на кухне целый день. Легкий, воздушный мусс с насыщенным вкусом шпрот и свежестью укропа в хрустящих тарталетках создает идеальную гастрономическую пару к аперитиву — будь то охлажденное белое вино или игристое. Она выглядит как мини-шедевр из ресторана, но ее приготовление отнимет у вас не больше пятнадцати минут.

Для приготовления вам понадобится: 20 готовых песочных волованов (корзинок), 1 банка шпрот в масле (около 120 г), 150 г сливочного сыра (типа «Филадельфия»), 100 г сметаны, пучок свежего укропа, сок половины лимона, свежемолотый белый перец, щепотка соли (с осторожностью, так как шпроты соленые). Для украшения можно взять красную икру, каперсы или мелко нарезанный зеленый лук.

Шпроты из банки вместе с маслом переложите в чашу блендера. Туда же добавьте сливочный сыр, сметану, сок лимона и большую часть нарезанного укропа, оставив немного для украшения. Взбивайте смесь до состояния однородного, нежного и воздушного мусса. Попробуйте и, если нужно, добавьте перец. Соль добавляйте очень аккуратно. Полученную массу переложите в кондитерский мешок или прочный полиэтиленовый пакет с отрезанным уголком. Аккуратно заполните каждый волован муссом, формируя небольшие аккуратные горки. Сверху украсьте оставшимся укропом и, по желанию, несколькими икринками или каперсом. Подавайте закуску сразу же или охладите в холодильнике не более 20–30 минут, чтобы волованы не отсырели.

