«Известия»: ЕГЭ потеряет приоритет при поступлении в вузы

Министерство науки и высшего образования намерено изменить порядок поступления в вузы в 2022\23 учебном году, скорректировав правила подачи документов и перечень экзаменов. Проект документа был опубликован на днях, сейчас он проходит стадию публичного обсуждения, пишут «Известия».

Изменения коснутся предоставления абитуриентам возможности дистанционной подачи документов и порядка прохождения самих экзаменов. При этом результаты ЕГЭ уже не будут приоритетными. Министерство предлагает поступающим опираться на результаты внутренних вступительных испытаний, проводимых вузами, а также на результаты профессиональных экзаменов, вступительного испытания на базе профобразования, а также на результат централизованного тестирования. Таким образом, у институтов и абитуриентов появится большая свобода выбора.

Эксперты называют такой подход более «человечным и взвешенным», поскольку учитывается положение тех абитуриентов, которые окончили школу весьма давно или же поступают в вуз после получения среднего профобразования. В этом случае им не придётся, как положено сегодня, сдавать ЕГЭ вновь.

Многие пункты нового положения дают дополнительную свободу вузам. Например, вводить дополнительные испытания, чего раньше учебные заведения сделать не могли. Но есть и обратная сторона медали: вузы могут использовать такие экзамены в своих целях.

Что касается документов, подаваемых в вуз, то предлагается закрепить норму, согласно которой основную роль будет играть не сам документ об образовании, а сведения о нём в соответствующем Федеральном реестре. Также планируется разрешить подавать документы несовершеннолетним без дополнительных бумаг от родителей.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки предлагают изменить правила приёма в вузы. Абитуриенты смогут самостоятельно выбрать, результаты какого экзамена будут учитываться при зачислении. Инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.