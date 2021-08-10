Изнасиловавшему ребёнка росгвардейцу отменили приговор

Пермский гарнизонный военный суд отменил приговор сотруднику Росгвардии, который был приговорён к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 тыс. Суд зафиксировал процессуальные нарушения и направил дело на пересмотр. Об этом сообщила адвокат потерпевших Анастасия Шардакова, передаёт ТАСС.

В сентябре 2020 года осуждённый сначала пытался изнасиловать женщину, затем совершил насилие над её 11-летним сыном и скрылся.

Насколько я знаю из комментариев, которые даёт военная прокуратура, были процессуальные нарушения, поэтому вернули. Существуют процедурные нарушения, которые являются основанием для отмены приговора. Процедура нарушена — пришлось начать все сначала, — сказала Шардакова.

Преступник остался под стражей, дата нового судебного заседания ещё не известна.

Ранее бывший глава разведывательной службы управления Росгвардии по Курганской области был осуждён на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Он попросил местного жителя за деньги оговорить себя, а затем организовал его задержание как террориста.