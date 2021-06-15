Росгвардеец попросил невиновного признаться в терроризме и получил срок

https://static.news.ru/photo/bf94787a-cde4-11eb-acc2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил бывшего главу разведывательной службы управления Росгвардии по Курганской области к лишению свободы на четыре года в колонии строгого режима. Преступник попросил местного жителя за деньги оговорить себя, а затем организовал его задержание, представив его как террориста. Об этом в пресс-службе регионального УФСБ журналистам Znak.com.

По данным ведомства, мужчина решил создать себе условия для продвижения по службе. Для этого он подговорил местного жителя признаться в изготовлении взрывного устройства, пообещав за это деньги и освобождение от ответственности. Затем он передал сообщнику взрывчатые вещества и гвозди, а также рассказал, как сделать бомбу.

Силовик заранее договорился с сообщником о месте и времени задержания, а также попросил спрятать взрывное устройство в карман. После этого росгвардлеец с нарядом силовиков задержал «террориста».

Помимо срока в колонии, мужчина получил штраф в размере 100 тысяч рублей, его лишили воинского звания и права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административных функций.

В мае следователи ГСУ СКР задержали начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии и его зама. Высокопоставленным сотрудникам Росгвардии предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлёкшее тяжкие последствия».