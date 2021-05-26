В Москве задержали двух высокопоставленных росгвардейцев

https://static.news.ru/photo/b501447e-be3a-11eb-aabb-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Следователи задержали начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьёва и его зама. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали Воробьева Сергея Ивановича и его заместителя Швецова Александра Владимировича, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что им инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, совершённое лицом, занимающим государственную должность и повлёкшее тяжкие последствия. Следствие просит арестовать росгвардейцев. Заседание по избранию им меры пресечения начнётся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан адвокат арестованного за взятки экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. Как сообщили в Главном следственном управлении СК по столице, в отношении юриста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).