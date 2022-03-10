Изменений не планируется: в «Леруа Мерлен» объяснили решение остаться в РФ

Ретейлер товаров для строительства и ремонта «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) объявил о том, что не намерен покидать российский рынок. Также в компании планируется увеличение поставок и расширение ассортимента. Руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лола Сатторова в интервью NEWS.ru рассказала о том, почему компания не боится конфликта между Россией и Западом, как планирует расширять сотрудничество с отечественными поставщиками и искать новых, в том числе в Китае.

— «Леруа Мерлен» остаётся в России, в то время как многие западные компании уходят. Вы не боитесь обострения ситуации, как другие?

— Само собой, все предпринимаемые шаги в компании обсуждаются. На данный момент мы не видим решений, которые серьёзно повлияли бы на деятельность компании. Тем не менее мы за всем следим и разрабатываем стратегии для того, чтобы справляться с возможными трудностями.

— Правда ли, что в вашей компании планируют даже нарастить продажи?

— Если вы говорите о том письме, которое сейчас цитируют в СМИ, то на самом деле это обычная коммуникация между компанией и поставщиками. Если вчитаться, то видно, что речь идёт не о наращивании продаж, а о том, что «Леруа Мерлен» вынужден реагировать на текущую ситуацию и как-то обеспечивать наличие товара на полках. Речь идёт о том, как мы будем работать с поставщиками по вопросам импортозамещения, бесперебойности поставок товаров. В части про расширение сказано о том, что если у поставщиков есть какие-то предложения, то мы готовы рассмотреть, только в таком контексте. Пока мы работаем как раньше, сохраняем рабочие места — у нас 45 тысяч сотрудников по всей России. Пока каких-то кардинальных планов по изменению деятельности нет. Письмо это — не официальное заявление, а слитая в СМИ внутренняя переписка. В ней мы успокаивали поставщиков, что мы работаем.

— Очевидно, что у ваших клиентов в будущем упадёт платёжеспособность. Это беспокоит вашу компанию?

— Наш магазин — это магазин низких цен, так было с самого начала. Если помониторить рынок, то можно увидеть, что если у некоторых наших конкурентов цены уже выросли, то у нас — нет. Мы пока ещё их сдерживаем. Мы работаем с поставщиками, чтобы сдержать цены. Как будет далее, будем решать в процессе, но на данный момент серьёзных изменений не планируется.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Получается, что рано или поздно вы перестанете сдерживать цены и они взлетят?

— Изменение валютного курса, повышение ставок — это всё не может не сказаться на ценах. Опять же, это уже будет на стороне поставщиков и производителей. Сейчас мы точечно изучаем изменения цены, о которой запрашивает поставщик. На сколько это обоснованно, работаем со структурой себестоимости и так далее.

— Какова доля тех иностранных поставщиков, у которых должны вырасти цены?

— В первую очередь, если говорить о повышении цен, речь идёт об электроинструментах. Мы работаем над тем, чтобы найти других поставщиков. Условно, не европейских, а из Китая. В письме, слитом СМИ, говорится в том числе и об этом. Примерно 70% нашего ассортимента — от отечественных поставщиков. Остальные 30% мы пытаемся сейчас как-то локализовать.

— Можете сказать, каких ещё поставщиков, кроме китайских, вы ищете?

— В данный момент — нет. Однако в основном сейчас наши усилия направлены на замену на российских поставщиков.

— От российских властей не было предложений о помощи?

— Мы активно работаем с региональными администрациями. Затрудняюсь пока что-то сказать про федеральную власть, пока всё в стадии переговоров.