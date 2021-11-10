Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России

В России наблюдается нехватка таких товаров для дома, как шторы, корзины для белья, скатерти, мебель и некоторые виды техники европейских производителей. Причиной стали нарушение поставок из-за пандемии COVID-19 и закрытие ряда маленьких магазинов. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на представителей профильных магазинов и дизайнеров интерьеров.

Ранее СМИ предупредили о возможном дефиците продукции компании IKEA по всему миру в связи с перебоями в глобальной цепи поставок. Как рассказал директор по закупкам сети «Леруа Мерлен» Михаил Никифоров, в их компании подобные трудности возникают периодически по причине дефицита морского транспорта и контейнеров. Проблема решается заменой локальных поставщиков или альтернативными импортными товарами.

Глобальная цель — локализация, которая позволит минимизировать влияние каких-либо внешних факторов, — подчеркнул Никифоров.

В свою очередь дизайнер интерьеров Алёна Власова отметила, что с некоторых пор товары для дома европейского производства практически исчезли. Осталась только китайская и российская продукция.

Невозможно купить симпатичные бюджетные карнизы для штор — только заказные или очень дорогие, — отметила дизайнер.

Она объяснила, что ещё недавно данная позиция была представлены в большом ассортименте, на любой вкус и кошелёк.

Усугубило положение закрытие многих небольших магазинов, где продавались шторы, скатерти. салфетки и другие похожие товары.

Даже такой банальной вещи, как корзина для белья, в настоящее время практически нет, — посетовала Власова.

В студии интерьера ELF добавили, что на складах практически нет бытовой техники немецких производителей. Также произошла задержка поставок корпусной мебели, причина — нехватка дерева и некоторых видов пластика.

По словам дизайнеров, все эти факторы отражаются на ценах: стоимость отдельных мебельных изделий увеличилась на 25–40%.

Ранее в РФ зафиксировали острый дефицит кадров на рынке труда.