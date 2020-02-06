Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах получили все торговые центры «Леруа Мерлен» в Москве и Подмосковье. Об этом NEWS.ru сообщили в экстренных службах.
Проводится проверка после анонимных сообщений, которые поступили во все магазины «Леруа Мерлен» в Москве и области, — пояснил представитель пресс-службы.
Информацию об эвакуации собеседник информационного портала не предоставил.
Всего в Московском регионе 23 торговых центра под этим брендом. 14 ТЦ «Леруа Мерлен» находятся на территории Подмосковья.
Как писал NEWS.ru, 5 февраля сообщения о минировании поступили во все московские вузы.
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