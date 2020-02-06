https://static.news.ru/photo/7f36843c-48cd-11ea-a970-fa163e074e61_660.jpg Фото: leroy_merlin/vk.com

Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах получили все торговые центры «Леруа Мерлен» в Москве и Подмосковье. Об этом NEWS.ru сообщили в экстренных службах.

Проводится проверка после анонимных сообщений, которые поступили во все магазины «Леруа Мерлен» в Москве и области, — пояснил представитель пресс-службы.

Информацию об эвакуации собеседник информационного портала не предоставил.

Всего в Московском регионе 23 торговых центра под этим брендом. 14 ТЦ «Леруа Мерлен» находятся на территории Подмосковья.

Как писал NEWS.ru, 5 февраля сообщения о минировании поступили во все московские вузы.