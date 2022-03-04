Издание Znak.com объявило о приостановке работы

Издание Znak.com сообщило о приостановке работы, информация об этом была опубликована в Telegram-канале издания. На данный момент сайт Znak.com недоступен. Причиной закрытия редакция назвала «большое количество ограничений, с которыми сталкиваются СМИ в России».

Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России, — сказано в заявлении.

Гендиректор «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Наталья Синдеева ранее заявила, что телеканал прекращает своё вещание. О сроках возобновления работы она не сообщила.

1 марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве пояснили, что основанием для этого послужило размещение ими ложной информации о военной спецоперации РФ на Украине.