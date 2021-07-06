Избиение желавшего связаться с Путиным активиста оказалось заказным

Избиение экологического активиста Романа Герасимова, который в Тамбовской области записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, было заказным. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова приводит KP.RU.

Имеются основания полагать, что нападение на жителя села Берёзовка носило заказной характер и за его совершение сообщникам была обещана крупная сумма, — цитирует её издание.

Она добавила, что полиция делает всё необходимое, чтобы установить и задержать заказчика преступления. Предварительное расследование продолжается.

На Герасимова напали 1 июля, на следующий день после прямой линии с Путиным. Трое неизвестных выскочили из кустов и попытались вытащить мужчину из его автомобиля. Сын и жена Герасимова услышали шум и выбежали из дома. Преступники применили против родных мужчины слезоточивый газ, жёстко избили пострадавшего и три раза ударили его ножом: в живот, сердце и в ногу. После этого нападавшие уехали на машине, которую потом нашли неподалёку.

Герасимова планировали вывести в эфир во время прямой линии Путина, но в день мероприятия в его селе выключили Интернет. Мужчина хотел попросить главу государства не допустить строительства мусорного полигона.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле видели сообщения о нападении на Герасимова, который записал обращение для прямой линии главы государства Владимира Путина о строительстве мусорного полигона.