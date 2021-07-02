В Кремле отреагировали на избиение мужчины, записавшего обращение к Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле видели сообщения о нападении в Тамбовской области на активиста Романа Герасимова, который записал обращение для прямой линии главы государства Владимира Путина о строительстве мусорного полигона. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, представители Кремля обратятся к силовикам, чтобы разобраться в произошедшем.

Мы действительно видели эти сообщения. Конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле, — сказал Песков.

На Герасимова напали 1 июля, на следующий день после прямой линии. Трое неизвестных выскочили из кустов и попытались вытащить мужчину из его автомобиля. Сын и жена Герасимова услышали шум и выбежали из дома. Преступники применили против родных мужчины слезоточивый газ, жёстко избили пострадавшего и три раза ударили его ножом: в живот, сердце и в ногу. После этого нападавшие уехали на машине, которую потом нашли неподалёку.

Герасимова планировали вывести в эфир во время прямой линии Путина, но в день мероприятия в его селе выключили Интернет. Мужчина хотел попросить главу государства не допустить строительства мусорного полигона.