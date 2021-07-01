В Тамбове напали на мужчину, который хотел обратиться к Путину

Неизвестные напали на жителя Тамбовской области Романа Герасимова, который записал обращение для прямой линии президента Владимира Путина о строительстве мусорного полигона. Об этом пишет OnlineTambov.ru со ссылкой на близких пострадавшего.

Трое нападавших выскочили из кустов и попытались вытащить мужчину из его автомобиля. Сын и жена Герасимова услышали шум и выбежали из дома. Преступники применили против родных мужчины слезоточивый газ, жёстко избили пострадавшего и три раза ударили его ножом: в живот, сердце и в ногу. После этого нападавшие уехали на машине, которую потом нашли неподалёку.

По информации издания, нападение произошло 1 июля. Baza сообщает , что за день до этого, в день прямой линии, мужчине порезали шины на автомобиле.

При этом РБК со ссылкой на МВД пишет , что нападение произошло 30 июня.

Активиста доставили в больницу. Сейчас он находится в сознании и пишет заявление в полицию. В районе нападения объявили план «Перехват».

Герасимова планировали вывести в эфир во время прямой линии Путина, но в день мероприятия в его селе выключили Интернет. Мужчина хотел попросить главу государства не допустить строительства мусорного полигона.

Путин в ходе прямой линии ответил на жалобы россиян по поводу раздельного сбора и утилизации мусора. По его словам, реформа в этой сфере только началась. Глава государства отметил, что ежегодно в России накапливается 60 млн тонн отходов. Некоторые из них можно уничтожить только путём сжигания.

Путин также пообещал, что Москва будет вместе с региональными властями реагировать на проблемы свалок. Он также пригрозил «мусорным операторам» привлечением к ответственности за сваливание в кучу раздельно собранных отходов.