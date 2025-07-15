Из рыбки и хлеба готовлю обалденный ужин. Минтай в шубке — вкуснота!

Из рыбки и хлеба готовлю обалденный ужин. Минтай в шубке — вкуснота!

Минтай в хлебной шубе — бюджетный ужин с ресторанным вкусом! Этот рецепт раскрывает скрытый потенциал скромной рыбы — сочные кусочки в хрустящей хлебной корочке с карамелизованным луком. Идеальный способ превратить доступные ингредиенты в блюдо, достойное праздничного стола. Лимонный сок устраняет специфический рыбный запах, оставляя только нежный вкус.

1 кг минтая нарежьте порционными кусками, замаринуйте с 6 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. соли и перцем на 15 минут. 250 г чёрствого хлеба измельчите в крошку, 2 крупные луковицы нарежьте полукольцами. Обжарьте лук до золотистости на 3 ст. л. масла.

Каждый кусочек рыбы обваляйте в хлебной крошке, выложите на лук. Влейте оставшееся масло между кусками. Жарьте под крышкой 7 минут, затем переверните и готовьте ещё 5 минут до хрустящей корочки.

Совет: для пикантности добавьте в хлебную крошку сушёный чеснок. Подавайте с картофельным пюре, полив соком из сковороды. Дети особенно любят эту рыбу за отсутствие костей и аппетитную корочку.

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