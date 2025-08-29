Минтай с овощами в сметанном соусе! Полезный ужин за 30 минут

Минтай с овощами в сметанном соусе! Нежное, полезное и невероятно вкусное блюдо, которое подойдет для всей семьи. Сочетание нежирной рыбы, тушеных овощей и легкого сметанного соуса делает это блюдо идеальным для тех, кто следит за питанием. Всего 30 минут — и у вас на столе ароматный ужин!

Ингредиенты

Минтай — 300 г

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана 10–15% — 150 г

Чеснок — 1 зубчик

Укроп сушеный — 1 ч. л.

Масло сливочное — 50 г

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Размороженный минтай очистите от плавников, внутренностей и черных пленок, нарежьте порционными кусками толщиной 1,5–2 см. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде растопите сливочное масло, обжарьте лук и морковь на медленном огне до мягкости около 5–7 минут. Выложите куски минтая к овощам, через 2–3 минуты аккуратно переверните рыбу. Равномерно распределите сметану, посолите, поперчите, добавьте сушеный укроп и мелко нарубленный чеснок. Аккуратно перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут. Выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой еще 10 минут для раскрытия ароматов. Подавайте с любимым гарниром.

