29 августа 2025 в 09:30

Минтай с овощами в сметанном соусе! Полезный ужин за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай с овощами в сметанном соусе! Нежное, полезное и невероятно вкусное блюдо, которое подойдет для всей семьи. Сочетание нежирной рыбы, тушеных овощей и легкого сметанного соуса делает это блюдо идеальным для тех, кто следит за питанием. Всего 30 минут — и у вас на столе ароматный ужин!

Ингредиенты

  • Минтай — 300 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана 10–15% — 150 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Укроп сушеный — 1 ч. л.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Размороженный минтай очистите от плавников, внутренностей и черных пленок, нарежьте порционными кусками толщиной 1,5–2 см. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде растопите сливочное масло, обжарьте лук и морковь на медленном огне до мягкости около 5–7 минут.
  2. Выложите куски минтая к овощам, через 2–3 минуты аккуратно переверните рыбу. Равномерно распределите сметану, посолите, поперчите, добавьте сушеный укроп и мелко нарубленный чеснок. Аккуратно перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут. Выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой еще 10 минут для раскрытия ароматов. Подавайте с любимым гарниром.

Ранее мы готовили минтай в брикетах под кабачковой шапочкой! Простое и бюджетное блюдо.

минтай
простой рецепт
сметана
лук
Ольга Шмырева
О. Шмырева
