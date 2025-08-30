День знаний — 2025
30 августа 2025 в 10:39

Испортившая памятник Жукову женщина избежала наказания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд Московской области освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение. При этом второй фигурантке не удалось избежать заключения. Суд приговорил ее к принудительным работам.

Уточняется, что Анастасия Лысенкова и Вера Николаева подали ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Суды первой инстанции отклонили прошения женщин, после чего решения были обжалованы. Добиться освобождения смогла только Лысенкова.

Согласно материалам дела, Лысенкова обещала вернуться к должности операционной медсестры после освобождения. При этом Николаева отметила, что она является донором крови. Кроме того, девушка оказывала финансовую помощь военным медикам на СВО.

Ранее в Махачкале неизвестные испортили портреты участников СВО, размещенные на улицах города. Власти рассматривают произошедшее как осквернение памяти бойцов.

