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21 июля 2025 в 16:32

Искалеченная в Дубае модель впервые раскрыла имена причастных к трагедии

Модель OnlyFans Ковальчук заявила, что ее удерживали русскоговорящие мужчины

Мария Ковальчук Мария Ковальчук Фото: Социальные сети

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли с переломами в Дубае, впервые рассказала, что ее удерживали в номере отеля, а потом преследовали русскоговорящие мужчины. В интервью журналистке и блогеру Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» она заявила, что сначала находилась там добровольно, помимо нее, там были еще две девушки и трое мужчин.

Ковальчук рассказала, что мужчин звали Артем Папазов, сын владельца франшизы «Синнабон», Александр Лаптинский, а также Максим Крашенинников, который быстро покинул вечеринку и в издевательствах участия не принимал. Упомянутыми девушками были Александра Мерцалова, блогер, дочь владельца медицинского центра в России, и Милена Долганова, дочка украинского предпринимателя.

По словам девушки, после вечеринки в отеле компания планировала вылететь в Таиланд на бизнесджете, по поводу которого Артем хотел договориться с отцом. Дальше, как утверждает Ковальчук, парни начали употреблять спиртное и, вероятно, наркотики, вести себя агрессивно и неадекватно. Она заявила, что молодые люди забрали ее личные вещи, паспорт, не давали уйти из номера, делали намеки сексуального характера.

В какой-то момент девушке удалось выбежать из отеля и спрятаться в недостроенном здании по соседству. При этом она отметила, что память ее обрывочна — она помнит, как слышала голоса на нижнем этаже, после чего потеряла сознание. Она предположила, что ее ударили по голове. Дальше Ковальчук помогли люди из проезжавшего мимо авто. Что с ней происходило после потери сознания в недострое, она не знает, но предполагает, что ее избили или сбросили с высоты. При этом, по ее словам, медосвидетельствование показало, что сексуального насилия не было.

Ранее Ковальчук сообщила, что постепенно восстанавливается после полученных травм. Она призналась, что сейчас проходит длительную реабилитацию в Норвегии и фактически учится ходить заново. По ее словам, после долгих месяцев в стенах больницы у нее атрофировались мышцы. По словам матери девушки Анны Ковальчук, она перенесла девять операций.

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