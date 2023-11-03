Иноагенту Верзилову вынесли приговор за фейки о российской армии Петра Верзилова приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о российской армии

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов

Участника группы Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к 8,5 года колонии, сообщает РИА Новости. Дело о распространении фейков о Вооруженных силах России рассматривалось в Басманном суде Москвы. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на четыре года в качестве дополнительного наказания.

Признать Верзилова Петра Юрьевича виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима, — огласила приговор судья Наталия Дударь.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило для него девять лет колонии общего режима. Адвокат настаивал на оправдании. Сам подсудимый арестован заочно в марте 2023 года. Сейчас, по его признаниям, он вступил в ряды Вооруженных сил Украины и участвует в боевых действиях против России.

До этого Верзилов скрывался за рубежом. Российская сторона объявила его в международный розыск. Он проходит еще и обвиняемым по статье о неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иностранного гражданства. Ранее RT сообщал, что Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии гражданства Канады.