Инфекционист предупредила об опасности ворон для человека Инфекционист Машкова предупредила о возможности заразиться орнитозом при контакте с вороной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контакт с вороной может быть опасен из-за возможности заразиться инфекционным заболеванием, орнитозом, предупредила врач-инфекционист Светлана Машкова. В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что получить заражение можно как от внешне больной птицы, так и от абсолютно здоровой на первый взгляд. Кроме того, иногда орнитоз может передаваться воздушно-капельным путем в местах большого скопления птиц.

Орнитоз — это заболевание, которое вызывается бактерией Хламидии Пситаче. Хламидия выделяется у ворон с фекалиями и распространяется на перья. При помощи клюва ворона разносит фекалии по всему телу, и при контакте с инфицированной птицей можно получить данное заболевание, — рассказала врач.

Симптомами заболевания являются повышение температуры, кашель, одышка, интоксикация, дыхательная недостаточность и общее недомогание. Инфекционист советует обратиться к врачу, который назначит антибиотики.

Кроме того, Машкова предупредила, что вороны могут напасть на человека. Это связано с тем, что эти птицы достаточно умные и умеют охранять гнезда, своих птенцов и яйца. Кроме того, вороны могут атаковать человека, приняв его за животное.

Иногда вороны могут атаковать человека в меховой одежде, приняв его за животное, которое потенциально считают опасным. У ворон есть память, и они могут нападать на одно и то же животное, потому что помнят, что когда-то оно разорило их гнездо или принесло какой-то другой вред, — пояснила врач.

Она предупредила, что, если ворона оставила на теле при нападении рану, ее нужно срочно промыть, чтобы избежать воспаления. Машкова объяснила, что вороны часто контактируют с трупами животных и птиц, в связи с чем могут передавать разнообразные патогенные формы. При наличии повреждения кожи из-за птицы необходимо не только обработать руку перекисью, но и обратиться к врачу.

Врач-инфекционист Татьяна Сергеева ранее напомнила, что домашние питомцы могут оказаться переносчиками инфекции. По ее словам, для человека опасны токсоплазмоз, грибковые поражения кожи, глистные инвазии и лептоспироз.