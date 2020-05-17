Инфекционист назвал условие возвращения жизни в Москве в привычное русло

https://static.news.ru/photo/d7df53bc-98cc-11ea-89f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва вернётся к «нормальному ритму» жизни, когда удастся выяснить, сколько горожан уже переболели и получили иммунитет к коронавирусу, рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения города по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

По словам врача, о наличии коллективного иммунитета города можно будет, когда 60% его населения станут невосприимчивы к новой инфекции. Эти люди смогут полноценно работать, а власти смогут постепенно снять все введённые в связи с пандемией ограничительные меры, сказал Мазур в интервью «Российской газете».

Но важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жёсткое научное обоснование, которое и даст запущенное исследование. Только так город может вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей, — подчеркнул врач.

Как писал NEWS.ru ранее, главный внештатный инфекционист Управления делами президента РФ Георгий Сапронов сообщил, что коронавирус, скорее всего, будет активен в России и в летний период.