12 октября 2025 в 15:00

Индийский суп здоровья Расам — получается густым и сытным: спасает от простуды и лечит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Индийская кухня — это не просто способ утолить голод, а целая философия, где еда становится лекарством для тела и души. Ярким примером служит суп расам — настоящее сокровище индийской кулинарной традиции. Этот густой, ароматный суп на основе чечевицы и томатов, щедро сдобренный пряностями, индийцы веками используют как натуральное средство от простуды. Говорят, он способен прогнать хандру, согреть изнутри и поставить на ноги при первых признаках недомогания. Но даже если вы совершенно здоровы, одна тарелка этого яркого супа с его сложным букетом специй подарит вам настоящее гастрономическое путешествие по далекой и загадочной Индии.

Для приготовления вам понадобится: 1 литр воды, 50 г красной чечевицы, 2 крупных помидора, 2 зубчика чеснока, 1 зеленый перец чили, пучок кинзы, 1 ст.л. сливочного масла, 2 ч.л. зиры, 0,5 ч.л. семян горчицы, 4 листа карри, 0,5 ч.л. молотой корицы, сок половины лайма, соль, черный перец и гарам масала по вкусу. Для подачи подготовьте перец чили, листья мяты и орехи кешью. Чечевицу промойте, залейте холодной водой и варите 7-8 минут после закипания под крышкой. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, удалите семена и нарежьте мякоть. Чили очистите от семян и мелко порубите. На сухой сковороде обжарьте семена горчицы и зиру до аромата, затем растолките их и смешайте со сливочным маслом. В блендере измельчите томаты, перец чили, обжаренные специи в масле, рубленую кинзу, листья карри, сок лайма и все оставшиеся специи до однородной пасты. Эту ароматную заправку переложите в кастрюлю с чечевицей. Чеснок мелко порубите, слегка обжарьте на оставшемся масле и добавьте в суп. Доведите расам до кипения, посолите по вкусу и дайте настояться под крышкой 5-7 минут. Подавайте, украсив колечками перца чили, листьями мяты и дроблеными орехами кешью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

