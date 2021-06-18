«Имеет смысл, но не очень большой»: учёный оценил отказ лечить непривитых

https://static.news.ru/photo/b9f60bc0-d04d-11eb-97ec-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Решение департамента здравоохранения Москвы не оказывать плановую медпомощь непривитым от коронавируса пациентам «имеет некоторый смысл, впрочем, не очень большой». Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал доктор наук, член комиссии по борьбе с лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

По его словам, в 2020 году все специализированные клиники должны были принять решение о том, как им продолжать работу. Они придумали разные варианты, связанные с тестированием госпитализированных больных на COVID-19 и частичной изоляцией их внутри клиники таким образом, чтобы попадающий больной не заразил окружающих. Это работало, но снижало объёмы оказания помощи и затрудняло процесс госпитализации.

Сейчас, поскольку доступны вакцины, естественно, возникает идея брать только вакцинированных. У этой идеи есть определённый здравый смысл: дело в том, что вакцинированные реже заболевают и они представляют меньшую опасность для пациентов клиники, — подчеркнул учёный.

Однако наличие прививки не гарантирует, что человек не болеет бессимптомно. Более того, есть основания предполагать, что бессимптомная болезнь у вакцинированных встречается чаще. Учёный отметил, что в таком случае человек может быть распространителем инфекции.

Я не думаю, что в отношении непривиых людей здесь возникают какие-то особые риски. Важно, чтобы у нас больше людей всё-таки было вакцинировано. Если возникают задачи таким вот образом защитить функционирование специализированных клиник, вообще клиник — это благородная цель, — добавил он.

Власов уверен, что это окажет влияние на процесс вакцинации, но оно будет небольшим, так как мера касается очень небольшой части населения.

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день нет ни одного хорошего, идеального решения. Они все имеют ограниченную эффективность, они все имеют свои недостатки. Так что это решение имеет право на существование, и пожелаем нашим клиникам наращивать объёмы специализированной помощи, несмотря на заболеваемость, — заключил он.

18 июня в депздраве столицы сообщили, что из-за обострения ситуации с коронавирусом вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от прививки. Более того, ограничения на плановую госпитализацию не будут распространятся на москвичей, которым противопоказана вакцинация от COVID-19. Также исключение составляют люди с онкологией и с заболеваниями крови.