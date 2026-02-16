Зимняя Олимпиада — 2026
Иллюзия близости: почему мы годами живем с чужим человеком, боясь остаться одни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иллюзия близости — это тихая ловушка, в которую попадают многие пары. Вы вместе годами, у вас общий быт, бюджет, возможно, дети, но однажды вы ловите себя на мысли, что рядом с вами чужой человек. Разговоры свелись к обмену бытовой информацией, постель стала местом для сна, а выходные — просто совместным времяпрепровождением перед телевизором. Вы не ссоритесь, не выясняете отношения, но и не чувствуете тепла.

Почему мы остаемся в таких отношениях? Главная причина — страх одиночества. Кажется, что лучше так, чем совсем одной. Что за этими стенами — пустота, с которой не справиться. Мы привыкаем, терпим, убеждаем себя, что «у всех так». Но правда в том, что настоящая близость — это не просто совместное проживание. Это возможность быть уязвимым, делиться сокровенным, чувствовать поддержку. Если всего этого нет, вы не в отношениях — вы просто существуете параллельно.

Иллюзия близости страшнее одиночества, потому что она отнимает время и силы, которые можно было бы потратить на поиск настоящего тепла. Иногда признать, что вы одни, будучи в паре, — первый шаг к тому, чтобы либо вернуть настоящую близость, либо отпустить друг друга с миром.

Ранее сообщалось, почему после 60 лет люди часто предпочитают одиночество общению.

